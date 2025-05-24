«قالي الشقة أهم من العيال».. سيدة تطلب التمكين من مسكن الزوجية: «عاوز يمشينا ويتجوز فيها»

تقدمت سيدة أمام المحامى العام لشؤون الأسرة بطلب تمكين من شقة الزوجية وذلك بعد مفاوضات باءت بالفشل بينها وبين طليقها على حد قولها في الطلب المقدم.

وقالت السيدة الشابة، إنها انفصلت عن زوجها بطريقة ودية بعد خلافات مستمرة بينهما لعدم قبول كل منهما وجهة نظر الأخر، حتى تدخل أفراد العائلتين وانتهت العلاقة الزوجية بالمعروف.

أضافت السيدة: «بعد ما كان الاتفاق ترك مسكن الزوجية لى كوني حاضنة لـ3 أطفال وتربيتهم في المنزل الذي نشأوا فيه، إلا أنه نقض اتفاقه وطلب منى مغادرة الشقة أنا والأطفال، والبحث عن شقة إيجار جديد وأنه سوف يتحمل نصف الإيجار»، متابعة: «وجدت كلامه غير لائق، وهتبهدل أنا والأولاد فرفضت وكان رده محزن، إذ قالى لى: (الشقة أهم من العيال)، وعلمت بعدها أن إصراره على تركى الشقة بعد 6 أشهر من الطلاق أنه يريد الزواج من آخري»، قائلة: «عاوز يمشينا ويتجوز فيها».

وتابعت السيدة المتضررة من طليقها: «أنا لا أعمل ولم أتمكن في يوم من الأيام من استئجار شقة، وعندى 3 أطفال أصغرهم عامين، يحتاج اثنين منهم لمصاريف مدارس، وطليقى ميسور الحال، وبعد أن كان مرتبط بأطفاله بدأ يتنصل من حبه لهم بعد ظهور سيدة آخرى في حياته ويريد الزواج منها».

المصري اليوم