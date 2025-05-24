«الداخلية المصرية»: ضبط متهم يزعم قدرته على العلاج الروحاني

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص «له معلومات جنائية») بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم من خلال الزعم بقدرته على العلاج الروحانى، وقيامه بممارسة أعمال الدجل والترويج لنشاطه الإجرامى عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة قسم شرطة كرموز بالإسكندرية، وبحوزته (الأدوات المستخدمة في أعمال الدجل- هاتف محمول «بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى»).

وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المصري اليوم