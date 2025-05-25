جرائم وحوادث

القبض على وافد نشر إعلانات حملات حج وهمية ومضللة – صورة

2025/05/25
محكمة الجنايات 600x330

قبضت شرطة منطقة مكة المكرمة على وافد من الجنسية اليمنية، لارتكابه عمليات نصب واحتيال بنشر إعلانات حملات حج وهمية ومضللة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بتوفير سكن ونقل للحجاج داخل المشاعر المقدسة، وأُوقف واتُخذت الإجراءات النظامية بحقه وأُحيل إلى النيابة العامة.

وأهاب الأمن العام بالمواطنين والمقيمين إلى الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج، والإبلاغ عمن يخالف ذلك بالاتصال بالرقمين (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة.

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جريدة المدينة

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