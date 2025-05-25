مصرع خادمة صعقا بالكهرباء في مدينة نصر

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ملابسات مصرع خادمة داخل شقة بمنطقة مدينة نصر.

وأشارت تحريات أجهزة المباحث في القاهرة إلى أن سبب الوفاة صعق كهربائي تعرضت له الخادمة أثناء تواجدها في محل العثور على جثمانها.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من قسم شرطة المعصرة تضمن ورود بلاغا أفاد بمصرع خادمة داخل شقة في منطقة مدينة نصر

انتقلت أجهزة أمن القاهرة وتبين من المعاينة العثور على جثة خادمة في العقد الثالث من العمر وتم نقل الجثمان إلى المشرحة.

وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة في القاهرة لمباشرة التحقيقات.

صدى البلد