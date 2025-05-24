بالصور.. شرطة ولاية البحر الأحمر وباسناد من القوات الأمنية المشتركة تنفذ حملة بمحلية بورتسودان وتضبط عدد 375من معتادي الإجرام

واصلت شرطة البحر الاحمر حملاتها والتي تهدف للقضاء علي الجريمة وتجفيف منابعها وإزالة الظواهر السالبة

وفي هذا السياق انفاذا لتوجيهات لجنة أمن محلية بورسودان الخاصة بمحاصرة الجريمة وتضييق الخناق علي الشبكات الإجرامية نفذت شرطة محلية بورتسودان حملة أمنية واسعة النطاق بإشراف اللجنة الفنية وبمشاركة القاعدة البحرية الدفاع الجوى الفرقة (101) قوات العمل الخاص شرطة محلية بورتسودان قوات الإحتياطي المركزى جهاز المخابرات العامة والقوات المشتركة وقد إستهدفت الحملة إختصاص قسم الشاحنات (سوق الشاحنات) حيت تم فرض طوق أمني بواسطة القوات وحصار مواقع وتمركزات الجريمة وأسفرت نتائج الحملة عن ضبط عدد (375) مشتبه بهم وبعد إخضاعهم للتحري تم إتخاذ إجراءات بلاغات مختلفة منها عدد( 3)بلاغات تحت المادة (78/79) من القانون الجنائى -عدد(1)بلاغ تحت الماده (100)من قانون الاجراءات الجنائية . -عدد (1) بلاغ تحت الماده 20 /أ من قانون المخدرات والمؤاثرات العقلية.

عدد (1) بلاغ تحت المادة (30) من قانون الجوازات والهجرة وتم تسليم عدد (2) من المشتبه بهم للخلية الأمنية للمزيد من التحرى كذلك تم تسليم عدد (20) مشتبه لجهاز الامن والمخابرات فيما يلي بقية المشتبه بهم تم إستكتابهم تعهدات شخصية

وتفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة أن الحملة حققت أهدافها ونجحت في السيطرة علي الجريمة وإزالة الظواهر السالبة وسوف تتواصل بصورة راتبة لتشمل جميع محليات الولاية لينعم المواطن بالأمن والطمأنينة والإستقرار .

المكتب الصحفي للشرطة