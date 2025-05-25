ابراهيم جابر: قطع العلاقات مع “الامارات” مستمر حتى (….)

*عضـــو مجلس السيــادة الفريق مهندس إبراهيــــم جابــر مساعد القـــائد العام لـ”الكـــرامة”😘

*لاتوجد مفاوضات.. والجيــــش حقق المطلوب من “جــــدة”..*

*توافق تام حول “كــــامل إدريـــــس”.. وهذه أبــرز المـــــهام العاجلــــــــة (……)*

*إلغاء الإشراف السيادي على الوزارات “إجراء صحيــــــح”..*

*قطــــــع العـــــلاقات مع “الإمــــــارات” مستمر حتى (……)*

*سيتم حســــــم الميليشيا وطــردها من كـــــــردفان ودارفــــــور..*

*اتخذنا تحوطات وإجراءات لتأمين المرافــــــــق الاستـــــراتيجية..*

*لقـــــــاءات ممتازة اجريناها في “بغــــــداد” ورؤية الحكــــــومة وجدت القبـــــــول..*

*حـــوار : محمــــد جمال قنــــدول*-الكرامة

تمر الأمة والدولة السودانية بمنعطفٍ خطير، وذلك بسبب تمرد ميليشيا الدعم السريع الإرهابية المدعومة “إماراتيًا”، وما ارتكبته من فظائع وانتهاكات غير مسبوقة بحق السودانيين.. وتدير الدولة الى جانب الحرب ملفات شائكة ومعقدة سياسبا واقتصاديا ودبلوماسيا فى ميادين مواجهة اخرى..

“الكرامة” استنطقت عضو مجلس السيادة الانتقالي الفريق مهندس إبراهيم جابر إبراهيم مساعد القائد العام للقوات المسلحة حول التطورات الراهنة فى ميدان الحرب والسياسة واخرها مشاركته في القمة العربية الأخيرة بالعاصمة العراقية “بغداد”، وكواليس لقاءاته التي تمت على هامش القمة، وما يُثار حول العودة لمفاوضات “جدة”، والعلاقات مع دولة العدوان وغيرها من ملفات، فإلى مضابط الحوار.

كيف تقيمـــــون مشاركتكم في القمة العربية بـ”بغــــداد”؟ وما الرسائل التي حرصتم على إيصالها باسم الســــودان؟

تقييم المشاركة في القمة ظهر من خلال دعم القمة لكل ما تقدم به السودان وورد في بيان “قمة بغداد” الفقرة (22). وكذلك اللقاءات الجانبية التي حدثت نتائجها في جانبنا، وكذلك تأييد وقبول تعيين رئيس الوزراء من الأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، والجامعة العربية، واعتماد خارطة الطريق التي تقدمت بها حكومة السودان.

هل ترون أنّ “القمة العربية” ستقدم دعمًــــا عمليًــــا للسودان، أم أنها اكتفت بالتضامن اللفظي؟

نعم.. سوف تقدم الدعم في سبيل تحسين الأمن الغذائي العربي.

ما أبرز نتائج اللقاءات التي أجريتموها على هامش القمة مع الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، وعدد من المسؤولين العرب والدوليين؟ وهل سمعتم التزامات واضحة تجاه دعم السودان؟

نعم.. كانت لقـــــــاءات ممتــــــازة، أوضحنا فيها رؤية حكومة السودان ووجدنا فيها قبــــــولًا.

ما تعليقكم على سحب إشــــراف أعضــــــاء مجلس السيــــــادة على الوزرات؟

هذا هو الإجراء الصحيح حتى يتمكن رئيس الوزراء من قيادة الدولة دون تدخل.

تم الإعلان عن اختيار الدكتور كامـــــل إدريـــس رئيسًا للوزراء بكامل الصلاحيات، ما الذي تنتظرونه في هذه المرحلة المفصلية؟

قيادة السودان ونهضته وسلامته، والعمل على ترسيخ معايير العدل، والمساواة، والحوكمة الشفافة.

ما هي أبرز المهـــــام العاجلــــــة التي يجب أن يبدأ بها؟ وهل هناك توافـــــقٌ حقيـــــــقي حول اختيـــــاره؟

ترتيب البيت السوداني وتحقيق احلام السودانيين، وكان هنالك توافــــــقٌ كامــــــل في اختيـــــــاره.

هل هنالك مفاوضــــــات حاليــــــًا؟ وإن كانت هنالك مفاوضات ما طبيعتها؟

لا توجــــــد أي مفاوضــــــات.

هل هنالك “نيــــــة” لعودة الوفد الحكومي إلى “منبر جدة”؟ وما هي الضمانات التي تبحثون عنها للعودة؟

القـــــــوات المسلحــــــــــة حققت المطلــــــــــوب.

هنالك حديث عن قرب حسم الميليشيا المتمردة في إقليــــــــم كردفــــــان ودارفـــــور، إلى أي مدى هذا الطرح واقعي من وجهة نظركم العسكرية؟

سوف يتم حسمهم وطردهم كما حدث في سنـــــار، والجزيـــــرة، والخرطــــــوم…. إلــــــــخ.

هل من بشـــــريات يمكن أن تُزف للمواطن الســــــوداني بشــــأن الأوضاع الاقتصادية؟

نعم.. الكثيـــــــر والشعب السوداني يستحق الأكثـــــر.

ما الرســـــــــــالة التي تودون توجيهها للشعب السوداني في هذا التوقيت الدقيــــــق؟

مُبـــــــــارك للشعـــــب الســــــوداني الانتصارات.

متى ستنتقل الحكـــــومة الاتحادية للخرطـــــوم؟

هنالك وزراء الآن في الخرطـــــوم، وآخرين يعملون في مدن أخرى، وقريبًـــــا يكتمل انتقال الحكـــــومة بعد تجهيز المقــــــرات الحكومية.

الميليشيا استهدفت محطات كهرباء ومرافق خدمية، هل هنالك تحـــــوطات لتفادي هذه السينــــــاريوهات؟

نعم.. هنالك تحــــــوطات وإجــــــراءات اتخذت لتأمين المرافــــــق الاستـــــراتيجية.

بعد قطــــع العلاقات مع “الإمــــــارات”، ثم ماذا بعد ذلك؟

إلى أن يتم وقف الدعــــــــــم.