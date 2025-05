-الإيهام بحثا عن التأييد ….

فيديو تأنيب عضو الكونغرس لوزير الخارجية الأمريكي

قرأت تعليقا على مقالي الذي نشرته اليوم يعتبر أن الخطابات الرسمية ردا على العقوبات الأمريكية حين تكون هادئة فهي نوع من الإستعطاف ، وهذا لعمري إفتراض في غاية الغرابة.

ولا تقل غرابة عنه تشوق الكثيرين منا لما يتخيلونه موقفا في صالح السودان ومثال ذلك الفيديو المنتشر لنائبة الكونغرس وهي توبخ وزير خارجيتهم وفي الحقيقة فإن المروجين للفيديو ركزوا على جانب واحد فقط وهو إنتقادها لما تزعمه من تضارب للمصالح Conflict of Interest في قرارات ومواقف الرئيس وهو ما يعتبر عندهم ضد معايير النزاهة وهي تقدح في أهلية تولي المنصب.

ولكن تم تماما تجاهل رد وزير خارجيتهم عليها وهي تقول أن الدعم السريع يرتكب أعمال إبادة جماعية فيعقب عليها بقوله : نحن قلقون من أفعال الطرفين لكن الدعم السريع بشكل خاص ، فوافقته فورا بقولها : نعم أوافق على ذلك Yes I agree with that.

أنا أعتبر أن قيمة الفيديو إنتهت هنا وهي لب الموقف القانوني الذي تتبناه الولايات المتحدة وهي تسجل سابقة قانونية بالمساواة بين جيش وطني وحقه في مواجهة قوات متمرد والقوات المتمردة مهما إرتكبت من أفعال.

إذا لماذا نوهم أنفسنا بالترويج لهذا الفيديو باعتباره نصرا للسودان وتدبيجه بعبارات على شاكلة (قنبلة من الكونغرس تهز واشنطن !

النائبة سارا جاكوبس فجّرت مواجهة نارية ضد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو:؟)

نحن ياسادتي في مواجهة موقف قانوني تصر على تبنيه الولايات المتحدة ولا تفيد في مواجهته العنتريات ولا الهيجانات لأن الطرف المتبني لهذه السابقة القانونية مستمر في استثمارها والبناء عليها مهما حققت قواتنا من إنتصارات على الأرض.

ثم أن الحقيقة يتم تغييبها أو تجاهلها هي أن مثل هذه التأنيبات والمواجهات والإنفعالات هي من الأمور السائدة الطبيعية عندهم في البرلمانات الغربية ويعتبرونها من لوازم الديموقراطية وحرية الرأي ولكن الخط الصلب للدولة ماشي في طريقه.

أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.

#كمال_حامد 👓