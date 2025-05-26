شاهد بالصور.. المواصفات والمقاييس تضبط كميات كبيرة من الزيوت الفاسدة بالنيل الأبيض

ضبطت الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس بولاية النيل الأبيض كميات كبيرة من زيوت الطعام الفاسدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية بمدينة ربك، وذلك ضمن حملات تفتيشية نفذتها لجنة شؤون المستهلكين بالولاية بالتعاون مع مباحث التحقيقات الجنائية.

وأسفرت الحملة عن ضبط 111 جركانة من الزيوت الفاسدة، سعة كل منها 18 لترًا، ثبت عدم مطابقتها للمواصفات القياسية السودانية. وتبيّن أن الزيوت المضبوطة تشمل خليطًا من زيوت خام فاسدة وزيت زهرة الشمس المكرر سعة لتر واحد، كانت تُفرغ وتُعاد تعبئتها في الجركانات الكبيرة.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفتح بلاغات ضد المتورطين في هذه المخالفات.

ودعا المهندس مجدي صديق الحاج، مدير الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس بالولاية، جميع التجار إلى الالتزام بالاشتراطات الفنية للمواصفات القياسية، خاصة فيما يتعلق بزيوت الطعام، مؤكدًا أن الهيئة تعمل بالتنسيق مع لجنة شؤون المستهلكين والجهات ذات الصلة لضمان توفير سلع غذائية سليمة وغير منتهية الصلاحية.