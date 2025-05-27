بيونج يانج تحذِّر واشنطن: أوقفوا تهديداتكم إذا أردتم حماية أراضيكم

دعت جمهوريَّة كوريا الشعبيَّة الديمقراطيَّة، الولايات المتحدة الأمريكيَّة إلى الكف عن تهديد الدول الأخرى عسكريًّا، إذا كانت قلقة على أمن أراضيها. وقال رئيس مكتب السياسات في وزارة الدفاع في كوريا الشعبيَّة الديمقراطيَّة، في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية، إنَّ «ضمان أمن الأراضي الأمريكيَّة يتطلَّب التخلِّي عن التهديدات والمحاولات العدوانيَّة ضد الدول الأخرى». وذلك يوم الأحد.

كما اتَّهم البيان الجيش الأمريكي بتضخيم ما وصفه بـ»التهديد الكوري الشمالي»، بهدف تبرير حشد واسع للأسلحة، وفقًا لوكالة أنباء «يونهاب» الكوريَّة الجنوبيَّة.وانتقد بيان كوريا الديمقراطيَّة، تصريحات مسؤولين عسكريِّين أمريكيِّين وصفها بـ»الاستفزازيَّة»، مشيرًا إلى أنَّها تلمِّح لاحتمال اندلاع حرب مع بيونغ يانغ.

ووصف البيان تجربة واشنطن لصاروخ بالستي عابر للقارات، أجريت في الآونة الأخيرة، بأنَّها «مثال على ازدواجيَّة المعايير»، معتبرًا أنَّه «من غير المنطقي وصف التحرُّكات الأمريكيَّة بالدفاعيَّة، مقابل اعتبار تحركات بيونغ يانغ، تهديدًا».

وأردف البيان: «إنَّ التهديد العسكري غير المعقول والابتزاز واستعراض القوة العسكريَّة من جانب أمريكا، هو ما تسبَّب في تصعيد التهديد الخارجي للبر الرئيس الأمريكي، وزاده باستمرار».

وأكد البيان على أنَّ «واشنطن تتحمَّل مسؤولية تصاعد التهديد الخارجي لأراضيها، فيما تبذل بيونغ يانغ جهودًا متواصلة وعملية لتطوير رادع حربي ضد عدم الاستقرار الأمني الناتج عن حشد الأسلحة النوويَّة الأمريكيَّة».

جريدة المدينة