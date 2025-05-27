نظارة ذكية فائقة الدقَّة وطرف صناعي ثلاثي الأبعاد

نجحت ريما بنت خليل الفارس، من مدارس التربية النموذجيَّة – فرع الريان بالرياض، في برمجة نظام مبتكر لنظارة ذكيَّة فائقة الدقَّة وطرف صناعي ثلاثي الأبعاد، لتمكين ذوي الهمم، خصوصًا المكفوفين، وذلك في إطار تقديم حلول تقنية تُعزِّز استقلاليتهم وتحسُّن جودة حياتهم..وأوضحت ريما، في حديثها لـ»المدينة»، أنَّ ابتكارها جاء نتيجة عضويتها في جمعيَّات خيريَّة عالميَّة، ما أتاح لها الاطلاع المباشر على تحدِّيات واحتياجات ذوي الهمم، ما مكَّنها من فهم احتياجاتهم عن قرب، مشيرةً إلى أنَّ ابتكاراتها وبحوثها تركِّز على تعزيز استقلاليَّة هذه الفئة، ودعم التعليم المتكافئ، وتسهيل تواصلهم واندماجهم مع أقرانهم، إضافة إلى توفير بيئات عمل ملائمة، وتحسين جودة حياتهم.كما تسعى لنشر ثقافة الابتكار الشامل وتحفيز البحث العلميِّ لإيجاد حلول مستدامة تساهم في تمكينهم..

وبيَّنت أنَّها أنجزت بحثًا علميًّا ثانيًا يسلِّط الضوء على أثر التقنية في تحسين حياة ذوي الاحتياجات، لاسيَّما المكفوفين، ضمن سعيها لتقديم حلول تُسهِّل حياتهم اليوميَّة، وتحقق استدامة حقيقيَّة وفعَّالة.

ونوَّهت بمشاركتها في عدَّة مسابقات، حيث نالت شهادة شكر من جمعيَّة المكفوفين، وفازت بالمركز الأوَّل في مسابقة الموهوبين، مؤكِّدة استمرارها في تطوير ابتكاراتها لتخدم شرائح أوسع من ذوي الهمم مستقبلًا.

جريدة المدينة