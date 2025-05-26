النصر السعودي يودع الدوري والحلم الآسيوي بهزيمة قاتلة

حقق الفتح فوزًا مثيرًا (3-2) على ضيفه النصر، مساء الاثنين، ضمن الجولة الختامية لدوري روشن السعودي للمحترفين.

وسجل للنصر كل من: كريستيانو رونالدو في الدقيقة 42، وساديو ماني في الدقيقة 75.

وأحرز للفتح: ماتياس فارجاس في الدقيقة 4+45، ومراد باتنا في الدقيقة 81، وماتيوس ماتشادو في الدقيقة 6+90.

بهذه النتيجة، أنهى النصر الدوري في المركز الثالث، برصيد 70 نقطة، بفارق 5 نقاط عن الهلال الوصيف، ليفشل في التأهل لدوري أبطال آسيا للنخبة، بينما رفع الفتح رصيده إلى 39 نقطة، ليصعد إلى المركز العاشر.

كووورة