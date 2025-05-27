ضبط كميات من الحشيش بمدينة ود النيل بولاية سنار

تمكنت شرطة مكافحة المخدرات ولاية سنار من ضبط كميات كبيرة من الحشيش بمنطقة ود النيل بمحلية ابوحجار بلغت أكثر من 180 قندول حشيش أضافة لضبطية أخرى بذات المنطقة وفي يوم واحد تجاوزت ال90 رأس حشيش تقدر بقيمة كلية تجاوزت ثمانية ملايين جنيها، هذا فضلا عن ضبط حبوب مخدرة وحبوب السمنة بمدخل مدينة سنجة ومستحضرات تجميل ضارة بسوق سنجة

وكشف المقدم شرطة السر محي الدين عمر عباس في ( تصريح لسونا) عن أن ضبطية الحبوب المخدرة باسم (( بانديكس )) وهي نوعية جديدة عبرت من دولة مجاورة وهي حبوب مخدرة تهدف لتخريب الاقتصاد والضرر بالفتيات السودانيات

وأضاف السر أن إدارته ظلت تتابع عن كثب رصد وتحركات تجار المخدرات والمروجين و الجريمة العابرة للولاية وتنصب الكمين الأمني لضبطها، داعيا المجتمع للتعاون مع مكافحة المخدرات والتبليغ الفوري عن أي نشاط إجرامي في الأحياء والمدن والقرى داخل ولاية سنار، خاصة عن المجرمين الذين ينشطون في تجارة المخدرات والحبوب المخدرة وحبوب السمنة ومستحضرات التجميل الضارة.

سونا