قوات أمن الحج تستعرض جاهزيتها في الحفل السنوي للقوات المشاركة في الحج

وقف الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، على جاهزية قوات أمن الحج لتنفيذ مهامها الميدانية في حفظ أمن وسلامة حجاج بيت الله الحرام، في الحفل السنوي الذي نظمته القوات المشاركة في موسم حج هذا العام 1446هـ.

وقال وزير الداخلية: “بتوجيه من سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، شهدت اليوم استعدادات قوات أمن الحج، وأعتز بما رأيته من جاهزية تامة، وإمكانات عالية، وأسأل الله أن يوفقنا جميعاً لتحقيق تطلعات قيادتنا بتحقيق حج آمن وناجح على جميع الصعد”.

في حين أكد مدير الأمن العام رئيس اللجنة الأمنية بالحج الفريق محمد البسامي، في كلمة ألقاها خلال الحفل، أن القيادة الحكيمة سخرت الإمكانيات كافة لخدمة الحج ورعاية الحجاج، وجعلت ذلك من أهم أولوياتها، ونتج عن تلك الجهود الكبيرة مخرجات يقتدى بها في إدارةِ الحشود البشرية، وفي التنسيق والتخطيطِ والتكامل بين القطاعات المختلفة بما يحقق المراد ولينعم ضيوف الرحمن بأبهى صور الأمن والأمان.

وشدد البسامي على أن قوات أمن الحج في أعلى درجات الجاهزية والاستعداد، وقادرة على التعامل بكل حزم وفاعلية مع كل ما من شأنه الإخلال بأمن الحجيج أو تعكير صفو أداء مناسكهم، بما يضمن لهم بيئة آمنة لأداء نسكهم.

وتخلل الحفل تنفيذ فرضيات ميدانية تحاكي مختلف السيناريوهات الأمنية، واستعراض عدد من الآليات والمركبات الأمنية والتجهيزات المتقدمة، إضافة إلى طيران الأمن والعربات الخاصة المستخدمة خلال موسم الحج.

العربية نت