إدارة مكافحة المخدرات ولاية سنار تضع حدا لنشاط أحد مروجي حبوب التسمين وتضبط بحوزته عدد7100 حبة

في إطار جهود المكافحة والقضاء علي آفة المخدرات وإساءة إستخدام العقاقير الطبية والتي باتت من أكثر المهددات الأمنية في تفشي الجريمة والظواهر السالبة وتعمل علي تدمير الإقتصاد الوطني بإستهدافها للشباب الذين يمثلون سواعد البناء والتعمير بجانب تفعيل الدور الرقابي والضبطي للأدوية والسموم ومستحضرات التجميل الغير مطابقة للمواصفات والشروط الصحية في هذا السياق وعبر رصد ميداني معلوماتي دقيق لنشاط المروجين والموزعين لهذه السموم تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بولاية سنار من ضبط عدد (7100) حبة تسمين مختلفة وعدد 6 صباع كريم وعدد 48 علبة كرتون وعدد 6 أنيزة وعدد 6 فتيل منظف وعدد 6 صابونة وتوقيف المتهم (ع،ي،ا) وإتخاذ إجراءات بلاغ في مواجهته بالرقم 《138》تحت المادة 15 أدوية وسموم بقسم شرطة السوق الشعبي توطئة لتقديمه لمنصات العدالة.

وتفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة أن إدارة مكافحة المخدرات بولاية سنار ظلت مواصلة لجهودها في عمليات المكافحة والقضاء علي آفة المخدرات ورصد الأنشطة الإجرامية لمروجي وتجار المخدرات والسموم.

المكتب الصحفي للشرطة