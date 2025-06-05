«الداخلية الكويتية»: الوفيات انخفضت 55% مقارنة بما قبل قانون المرور الجديد

قالت وزارة الداخلية الكويتية ان الإحصائيات الرسمية الصادرة عن الإدارة العامة للمرور رصدت حدوث انخفاض ملحوظ في أعداد المخالفات والحوادث المرورية، وذلك بعد تطبيق قانون المرور الجديد.

وأضافت الوزارة في بيان عنها، أن عدد المخالفات التي تم رصدها عبر كاميرات الضبط المروري خلال شهر مايو 2025 بلغ (28.464) مخالفة، مقارنة بـ(168.208) مخالفات تم تسجيلها في الشهر نفسه من عام 2024، أي قبل تطبيق القانون الجديد، بنسبة انخفاض بلغت (83%). وقد شملت هذه المخالفات تجاوز السرعة فوق المعدل المسموح به وتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء.

وذكرت الوزارة ان الاحصائية كشفت ايضا عن انخفاض بنسبة (75%) في عدد المخالفات المرتبطة بعدم ربط حزام الأمان واستخدام الهاتف النقال باليد أثناء القيادة، حيث تم تسجيل (22.574) مخالفة في الشهر الأول من تطبيق القانون، مقارنة بـ(89.153) مخالفة في الشهر الذي سبقه تم رصدها من قبل كاميرات الرصد الآلي. وفيما يتعلق بأعداد الوفيات الناجمة عن الحوادث المرورية، تم تسجيل انخفاض في عدد الوفيات بنسبة (55%)، حيث بلغ عدد الوفيات في شهر مايو 2025 عدد (10) حالات، بينما بلغ عدد الوفيات في مايو 2024 عدد (22) حالة. وتؤكد وزارة الداخلية أن هذه النتائج الإيجابية جاءت نتيجة تطبيق قانون المرور الجديد، وتجدد دعوتها لجميع مستخدمي الطريق إلى الالتزام الكامل بقواعد وأنظمة المرور، حفاظا على الأرواح والممتلكات، وتحقيقا لمزيد من السلامة على الطرقات.

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