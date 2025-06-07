ترامب يكشف سبب عدم إدراج مصر ضمن قوائم حظر السفر: «شريك موثوق»

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه لم يتم إدراج مصر ضمن قائمة الدول الخاضعة لحظر السفر الجديد، لاعتقاده بأن البلاد تسيطر على الأمور، وأنها شريك موثوق للولايات المتحدة الأمريكية.

ولم تُدرج مصر ضمن حظر السفر الذي فرضه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على الرغم من تعجيل تطبيق القيود بعد اتهام مواطن مصري بمحاولة القتل بهجوم زجاجة المولوتوف في بولدر، كولورادو.

ورداً على سؤال عن سبب عدم إدراج مصر ضمن الدول المحظورة التي تم الكشف عنها، الأربعاء، قال ترامب: «مصر دولة نتعامل معها عن كثب. الأمور لديهم تحت السيطرة. الدول التي لدينا، الأمور فيها ليست تحت السيطرة».

وأضاف ترامب أن حظر السفر «جاء في وقته. بصراحة، نريد إبعاد الأشرار عن بلادنا. لقد سمحت إدارة جو بايدن لبعض الأشخاص السيئين بالدخول، وسنخرجهم واحداً تلو الآخر، ولن نتوقف حتى نخرجهم».

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض أبيغيل جاكسون، الأربعاء، إن الدول المشمولة بالقائمة «تشمل أماكن تفتقر إلى التدقيق المناسب، وتظهر معدلات عالية لتجاوز مدة التأشيرة، أو تفشل في مشاركة معلومات حول الهوية والتهديد».

لطالما كانت مصر شريكاً رئيسياً للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، وتعود العلاقات بين القاهرة وواشنطن إلى عام 1922، بعد استقلال مصر عن المملكة المتحدة، واستمرت منذ ذلك الحين، ووفقاً للسفارة الأمريكية في مصر، يسافر حوالي 450 مصرياً إلى الولايات المتحدة سنوياً في برامج تبادل مهني وأكاديمي.

وقالت السفارة الأمريكية: «مصر شريك أمريكي قيّم في مكافحة الإرهاب، ومكافحة الاتجار بالبشر، وعمليات الأمن الإقليمي، ما يعزز الأمن الأمريكي والمصري على حد سواء»، وأدت القاهرة دوراً محورياً في جهود الوساطة خلال حرب إسرائيل على غزة، والتي خشيت مصر أن تمتد آثارها عبر حدودها إذا لم تُكبح، وتُحافظ مصر على قنوات اتصال مع كل من حماس وإسرائيل، وسعت إلى التوسط في اتفاق لوقف إطلاق النار يُعيد أيضاً الرهائن.

وكان ترامب قد وقّع إعلاناً، مساء الأربعاء، لحظر السفر من عدة دول إلى الولايات المتحدة، مشيراً إلى مخاطر أمنية، وسيُقيّد هذا الإعلان دخول مواطني 12 دولة بشكل كامل، بما في ذلك دول عربية هي ليبيا واليمن والسودان والصومال، إضافة إلى إيران.

وكان الرئيس قد اتخذ القرار النهائي بشأن توقيع الإعلان بعد الهجوم المعادي للسامية في بولدر، وفقاً لمسؤول في البيت الأبيض، وكان يدرس الأمر مسبقاً، لكن هجوم، الأحد، عجّله.

ووُلد المهاجم المشتبه فيه، محمد سليمان، في مصر ووصل إلى الولايات المتحدة في أغسطس 2022 بصفته زائراً غير مهاجر، وفي عام 2023 حصل على تصريح عمل لمدة عامين انتهى في مارس، وفقاً لمسؤول في وزارة الأمن الداخلي، الاثنين.

صحيفة الخليج