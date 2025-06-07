أصدقاء الأمس أعداء اليوم.. تصاعد الخلاف بين ترامب وماسك وأسهم «تيسلا» تهوي 16٪؜

انخفضت أسهم شركة تيسلا بنسبة 16% يوم الخميس، بعد تهديد الرئيس دونالد ترامب بسحب العقود الحكومية من شركات الرئيس التنفيذي إيلون ماسك، مما أدى إلى تصعيد حرب كلامية حول مشروع قانون الإنفاق.

كتب ترامب على موقع «تروث سوشيال»: «كان إيلون يعاني من قلة الموارد، فطلبت منه المغادرة، وسحبت منه تفويضه للسيارات الكهربائية الذي أجبر الجميع على شراء سيارات كهربائية لم يرغب بها أحد (وكان يعلم منذ أشهر أنني سأشتريها!)، فجن جنونه!».

تحدث ترامب من المكتب البيضاوي في وقت سابق من يوم الخميس، وقال إن ماسك مستاء من عدم تضمين اعتمادات السيارات الكهربائية في مشروع القانون.

وقال ترامب في المكتب البيضاوي يوم الخميس: «كانت علاقتي بإيلون رائعة. لا أعرف إن كنا سنبقى كذلك بعد الآن. لقد فوجئت».

رد ماسك قائلاً: «مهما يكن».

وكتب على منصة «إكس»: «لولا وجودي، لكان ترامب قد خسر الانتخابات، ولسيطر الديمقراطيون على مجلس النواب، ولحصل الجمهوريون على 51 مقعدًا مقابل 49 مقعدًا في مجلس الشيوخ».

وهدد ماسك، أغنى رجل في العالم، في الأيام الأخيرة بإجبار المشرعين الذين يصوتون لصالح مشروع القانون على مواجهة انتخابات تمهيدية، ووصف مشروع القانون بأنه «عمل مقزز»، مما يُمثل تحولًا كبيرًا في تعليقاته حول الإدارة.

صحيفة الخليج