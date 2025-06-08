نجاح أول تجربة لنقل الأدوية عبر طائرات «درونز» في المشاعر

أعلنت المنظومة الصحية نجاح التشغيل التجريبي لنقل الأدوية بين مراكز الرعاية الأولية والمستشفيات باستخدام طائرات “درونز” في المشاعر المقدسة في خطوة نوعية ولأول مرة، بهدف تعزيز كفاءة الخدمات الصحية المقدمة لضيوف الرحمن خلال موسم حج 1446هـ.

وأسهمت الشراكة الفاعلة بين تجمع مكة المكرمة الصحي والشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية “نوبكو”، في تأمين الاحتياجات من الأدوية لموسم حج هذا العام، باستخدام طائرات “درونز”، وشملت هذه الخطة نقل الأدوية والمستلزمات الطبية إلى المشاعر المقدسة.

وتعزز هذه المبادرة سرعة الاستجابة، ودعم الخدمات الصحية من خلال نقل وتوصيل الأدوية والمستلزمات الطبية في موسم حج 1446هـ، حيث تم تزويد مستشفى منى الطوارئ عبر الطيران العمودي بكميات من أكياس الثلج المخصصة لمعالجة حالات الإجهاد الحراري وضربات الشمس، وذلك ضمن خطط الاستعداد والجاهزية المكثفة تزامنًا مع بدء رمي الجمرات في أول أيام عيد الأضحى.

وتتضمن خدمة نقل الأدوية بطائرات “الدرونز” عدة مراحل تبدأ من الإعداد والتحضير، حيث يتم تحديد الكميات المطلوبة والتواصل مع المواقع الصحية، تليها مرحلة التجهيز بأحدث التقنيات المتوافقة مع اشتراطات هيئة الغذاء والدواء، ثم تأتي مرحلة تجهيز البنود التموينية، حيث تُحجز بنود الأدوية واللوازم الطبية والمخبرية وتُصرف وتُسلّم للمقرات الصحية في المشاعر المقدسة، تليها مرحلة النقل والترحيل، حيث يتم إعداد وتحديد مواعيد ومسارات للنقل والتسليم للمواقع والمرافق الصحية الموزعة في المشاعر المقدسة، بعد عملية النقل والتوزيع، تبدأ مرحلة متابعة المخزون من خلال شاشة تحكم ومراقبة للتأكد من سلامة سير العمليات.

وتأتي هذه الجهود في إطار التزام المنظومة الصحية لتوفير أجواء صحية ملائمة تمكن الحجاج من أداء فريضة الحج بيسر وسهولة، وتقديم أفضل الخدمات الصحية والرعاية الطبية المتميزة لضيوف الرحمن، تحقيقًا لمستهدفات برنامج رؤية المملكة 2030.

جريدة الرياض