ترامب: سأبني قاعة رقص جديدة في البيت الأبيض

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن مشروع جديد لبناء قاعة رقص داخل البيت الأبيض، مؤكدا أن القاعة ستكون “إضافة رائعة تتماشى مع الطابع المعماري المميز للبيت الأبيض”، وأن العمل عليها سيتم بسرعة.

وقال ترامب، على منصة “تروث سوشيال”، إنه سيشرف على إنشاء القاعة بنفسه.

ووصف ترامب قاعدة الرقص بالبيت الأبيض بأنها مشروع “منتظر منذ 150 عاما”، مشيرا إلى أنه لم يتحقق سابقا بسبب “نقص الخبرة لدى الرؤساء السابقين”.

واعتبر ترامب أن مثل هذه المشاريع “الترفيهية” هي ما يفعله في الوقت الذي يُفكّر فيه في الاقتصاد العالمي، مشيرا إلى أن نجاح المشروع قد يتوقف على من سيكون رئيس أمريكا في الفترة المقبلة.

وكالة سبوتنيك