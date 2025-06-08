كامل إدريس يشيد بإنجاز البحرية وجهاز المخابرات العامة بضبط حوالي نصف طن من المخدرات

وقف رئيس مجلس الوزراء الإنتقالي دكتور كامل إدريس على الإنجاز الذي حققته المخابرات البحرية وجهاز المخابرات العامة بضبط حوالي نصف طن من المخدرات المستوردة، والتي تحتوي على (كوكايين، آيس، وحشيش) بساحل البحر الأحمر بمدينة بورتسودان.

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة إيقاع أقصى العقوبات على مرتكبي مثل هذه الجرائم من المهربين، وفقا للقوانين الوطنية، لما تشكله المخدرات من تهديد على البلاد.

ودعا منسوبي القوات البحرية، وجهاز المخابرات العامة، وقوات مكافحة المخدرات، وكل العاملين في سواحل البحر الأحمر من المدنيين والعسكريين، إلى أن يكونوا في قمة اليقظة والحذر لمحاربة تهريب المخدرات.