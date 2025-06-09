دائرة الهجرة الأمريكية تحتجز خابي لامي أحد أشهر المؤثرين على تيك توك في العالم

أعلنت دائرة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE) أنها احتجزت خابي لامي، أحد أشهر مستخدمي تيك توك في العالم، بسبب انتهاء صلاحية تأشيرته.

واشنطن -سبوتنيك. وأفادت دائرة الهجرة والجمارك الأمريكية، في بيان، “احتجزت دائرة الهجرة والجمارك الأمريكية سيرينج خابان لامي، البالغ من العمر 25 عامًا، وهو مواطن إيطالي، في 6 يونيو/حزيران، في مطار هاري ريد الدولي في لاس فيغاس، نيفادا، لمخالفته قوانين الهجرة”.

ووفقًا للسلطات، دخل لامي الولايات المتحدة في 30 أبريل/نيسان، ولكن اتضح أنه تجاوز مدة تأشيرته.

أُطلق سراح المدون في يوم احتجازه، وغادر البلاد طواعيةً بعد ذلك، وفقا للبيان.

لايم سفيرٌ للنوايا الحسنة لليونيسف، وأحد أشهر المؤثرين على تيك توك، إذ يتابعه أكثر من 162 مليون شخص.

انتشرت مقاطع الفيديو القصيرة التي ينشرها، والتي لا تحتوي على كلمات، انتشارًا واسعًا، ساخرًا من التعليمات والنصائح المعقدة المنتشرة بكثرة على الإنترنت.

وكالة سبوتنيك