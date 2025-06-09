جوجل تطلق تطبيق ذكاء اصطناعي يعمل بدون إنترنت

رغم الضجة الكبيرة التي صاحبت مؤتمر Google I/O 2025 واحتلال الذكاء الاصطناعي صدارة المشهد، اختارت جوجل أن تكشف عن واحد من أكثر تطبيقاتها طموحًا دون أي إعلان رسمي. التطبيق الجديد يحمل اسم Google AI Edge Gallery، ويمنح المستخدمين القدرة على تشغيل نماذج ذكاء اصطناعي قوية مباشرة على هواتفهم دون الحاجة إلى اتصال بالإنترنت، بحسب androidpolice.

ذكاء اصطناعي “أوفلاين” على موبايلك

الفكرة بسيطة لكنها ثورية: حمل النموذج الذي تريده، وشغّله على موبايلك بدون Wi-Fi أو بيانات. التطبيق يتيح تحميل وتشغيل نماذج مفتوحة المصدر من منصة Hugging Face، مثل نموذج جوجل الشهير Gemma 3n، وتنفيذ مهام متعددة مثل:

توليد صور

محادثات ذكية

كتابة أكواد

الحصول على إجابات فورية

كل هذه المهام تتم محليًا على الجهاز، دون الرجوع إلى أي سيرفر خارجي.

أداء أسرع.. وخصوصية في أعلى مستوياتها

اعتماد التطبيق على معالج الهاتف بدلاً من الاتصال السحابي يعني سرعة استجابة أعلى، وتجربة أكثر سلاسة. لكن الأهم من ذلك أن البيانات لا تخرج من الجهاز، ما يقلل بشكل كبير من احتمالات التتبع أو سوء الاستخدام.

هذه النقطة تحديدًا تمثل عامل جذب رئيسي لمستخدمين باتوا أكثر وعيًا بقضايا الخصوصية.

التطبيق متاح الآن.. ولكن ليس على جوجل بلاي

حتى لحظة كتابة هذا التقرير، التطبيق متاح فقط لمستخدمي أندرويد، ويمكن تحميله من منصة GitHub الرسمية عبر ملف APK مرفق بدليل استخدام مفصل، جوجل أكدت أنها تعمل حاليًا على إصدار خاص لمستخدمي iOS، لكن لم تعلن عن موعد محدد لطرحه.

خطوة جديدة في سباق الذكاء الاصطناعي

رغم أن الشركات الكبرى تسعى لتقديم أدوات ذكاء اصطناعي قوية عبر السحابة، يبدو أن جوجل تراهن على تجربة مختلفة: ذكاء اصطناعي “محلي”، يعمل في أي وقت وأي مكان، بدون إنترنت، وبدرجة خصوصية أعلى.

التطبيق الجديد يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من استخدام الذكاء الاصطناعي، حيث تصبح أدواته جزءًا من الهاتف نفسه، وليست مجرد خدمات عبر الإنترنت.

هل نشهد بداية تحول جذري في طريقة استخدامنا للذكاء الاصطناعي؟ الأيام القادمة ستكشف الكثير.

بوابة الأهرام