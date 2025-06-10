أسباب الحرائق المنزلية وطرق الوقاية منها.. دليلك لحماية الأسرة والممتلكات

تُعَدُّ الحرائقُ المنزليةُ من أخطرِ الحوادثِ التي تُهدِّدُ الأرواحَ والممتلكاتِ، ومع الأسف، فإن كثيرًا منها ينتجُ عن إهمالٍ أو عدمِ درايةٍ بكيفيةِ الوقايةِ منها. ولأنّ الوقايةَ خيرٌ من العلاج، إليكَ أبرزَ أسبابِ نشوبِ الحرائقِ في المنازلِ، وكيفيةَ تجنُّبِها بخطواتٍ بسيطةٍ وفعّالة:

أولًا: أكثرُ مسبِّباتِ الحرائقِ المنزليةِ شيوعًا

أعقابُ السجائر: قد تبدو غيرَ ضارّة، لكنها تظلُّ مشتعلةً لفترةٍ طويلةٍ، ويمكن أن تُشعلَ الستائرَ أو السجادَ بسهولة. لتفادي ذلك، يُنصح بعدمِ التدخينِ داخلَ المنزلِ، أو التأكدِ من إطفاءِ السيجارةِ جيدًا والتخلُّصِ منها بشكلٍ آمن.

الأجهزةُ الكهربائية: تتسبَّبُ الأعطالُ الكهربائيةُ في العديدِ من الحرائقِ، سواءً بسببِ عيوبٍ تصنيعيةٍ أو ضغطٍ زائدٍ على شبكةِ الكهرباء، خصوصًا في فصلِ الصيف. لذا يجبُ فحصُ الأجهزةِ والأسلاكِ بانتظامٍ، وعدمُ تشغيلِ عدةِ أجهزةٍ في وقتٍ واحد.

الموادُّ القابلةُ للاشتعال: مثل الورقِ، الأقمشةِ، الزيوتِ، العطورِ، المعقّماتِ، الولّاعاتِ، البخّاخات… كلها يجبُ تخزينُها بعيدًا عن مصادرِ الحرارةِ واللهب.

ثانيًا: خطواتُ الوقايةِ الفعّالة

تركيبُ أجهزةِ إنذارِ الحريقِ وأجهزةِ كشفِ الدخانِ والحرارةِ، مع صيانتها بشكلٍ دوري.

إغلاقُ أسطواناتِ الغازِ عند مغادرةِ المنزل.

الاحتفاظُ بطفايةِ حريقٍ وبطّانيةٍ خاصةٍ بإطفاءِ الحرائقِ في أماكنَ يسهلُ الوصولُ إليها.

تثبيتُ أبوابٍ مقاومةٍ للحريقِ، خاصةً في المطبخ.

الانتباهُ للطهي وعدمُ تركِ الطعامِ على النارِ دون مراقبة.

تجنُّبُ استخدامِ الشموعِ، خاصةً بوجودِ أطفال.

تهويةُ المنزلِ ليلًا لتقليلِ خطرِ استنشاقِ الدخانِ أو تسرُّبِ الغاز.

ثالثًا: الاستعدادُ للحالاتِ الطارئة

تسجيلُ أفرادِ الأسرةِ في دوراتِ الإسعافاتِ الأولية.

معرفةُ أرقامِ الطوارئِ المحليّةِ وحفظُها.

وضعُ خطةِ إخلاءٍ واضحةٍ وسهلةٍ لجميعِ أفرادِ العائلةِ في حالِ اندلاعِ حريق.

عبدالرحمن علي عطية – بوابة الأهرام