تنقّل بين 49 منزلاً.. أحمد الشرع يكشف تفاصيل حياته الزوجية

روى الرئيس السوري أحمد الشرع تفاصيل حياته مع زوجته لطيفة الدروبي، متحدثاً عن الصعوبات التي واجهتهما خلال سنوات النزوح والتهجير في ظل الظروف الصعبة التي مرت بها البلاد.

زواج في ظروف غير مألوفة وتحمل مشترك للمصاعب

قال الشرع خلال استقباله وفداً نسائياً من كافة المحافظات السورية بمناسبة عيد الأضحى: «تزوجنا في ظروف صعبة عام 2012، وعاشت معي في مغارات ومداجن، وتعرضنا معاً للقصف والهجرة والنزوح».

وأوضح أن زوجته لم تكن تعرف تفاصيل كثيرة عن طبيعة عمله بسبب الظروف الأمنية، لكنها تحملت كل الصعوبات بكل صبر وإيمان.

التنقل بين 49 منزلاً في رحلة نضال مستمرة

كشف الرئيس السوري أنهما انتقلا معاً بين 49 منزلاً مختلفاً خلال فترة قصيرة، بمعدل منزل جديد كل ثلاثة أشهر تقريباً، مشيراً إلى أن ظروفهم كانت قاسية للغاية، ومع ذلك رفضت زوجته الرحيل إلى مناطق أكثر أمانًا، قائلة له: ألقاك في ابتسامة وأكون بجوارك.

الدور الحيوي للمرأة السورية في مواجهة التحديات

أكد الشرع أن تجربة زوجته تعكس الدور الأساسي الذي تلعبه المرأة السورية في دعم الأسرة والمجتمع، مشددًا على أهمية إبراز قصص النساء السوريات اللاتي تحملن أعباء المرحلة الصعبة ووقفن إلى جانب أزواجهن في مراحل مفصلية من تاريخ البلاد.

قصة وفاء ونضال تبرز عبر سنوات الحرب

وصف الرئيس العلاقة الزوجية التي جمعت بينه وبين لطيفة بأنها تمثل نموذجاً للوفاء والصمود في وجه المحن، داعيًا إلى تكريم وتجسيد هذه القيم من خلال تسليط الضوء على تجارب نساء سوريات ملهمات في زمن الحرب والتحديات.

صحيفة الخليح