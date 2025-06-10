اكتمال أكبر محطات مياه الطاقة الشمسية بالعباسية سنار

اكتمل مشروع محطة مياه العباسية الذي يعمل بالطاقة الشمسية ويمد عدد أربعة أحياء ذات كثافة سكانية عالية بمدينة سنار .

وأكد المتحدثون في اللجنة المشرفة على العمل في تصريح لسونا انه تم تركيب عدد 84 لوح طاقة شمسية لتشغيل المحطة ضمن مشروع مياه الشرب المخطط له بعدد 22 محطة مياه بالطاقة الشمسية بتمويل 40% من وزارة المالية وكل من اتحاد أصحاب العمل، ومحلية سنار وهيئة مياه الشرب ولاية سنار ساهموا بنسبة 20%.

هذا وقام رئيس اتحاد أصحاب العمل جمال موسى نصر الدين عصر اليوم بتسليم الطلمبة بقوة 40 حصان وذلك بحضور العميد هاشم عمر وهبى والباشمهندس عبدالرحمن موسى، والاستاذ محمد ضياء الدين، وعبدالله البشرى سفيان صالح ممثل المقاومة الشعبية محلية سنار، وعدد من أبناء المنطقة الذين شاركوا في الأعمال اليدوية والحرفية والتأمين.