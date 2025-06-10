حملة أمنية كبرى بمنطقة الساحل شمال مدينة بورتسودان

نفذت شرطة ولاية البحر الأحمر باسناد من القوات النظامية بالولاية ممثلة في الخلية الأمنية المشتركة، وقوة من المخابرات العامة، وقوة من شرطة محلية بورتسودان ، وآليات من قوات السجون بالولاية حملات مكثفة إستهدفت الحفلات الغنائية غير القانونية بمنطقة الساحل شمال مدينة بورتسودان، تنفيذا لموجهات لجنة أمن الولاية بمحاربة الظواهر السالبة والنشاط الإجرامي.

و نجحت القوة في القبض على عدد 34 من العنصر الرجالي، ، وعدد 7من العنصر النسائي، كما ضُبط مخدر الشاشمني وحبوب مخدرة مع عدد 2من المتهمين.

تم تحريز المعروضات، وجهاز مكبر الصوت ، والآلات المستخدمة في هذه الحفلات، وعدد 7 عربات، وعدد2 دراجةنارية.

تم إقتياد المذكورين لإستكمال إجراءات التحري وإتخاذ إجراءات بلاغات في مواجهتهم

مدير شرطة ولاية البحر الأحمر أكد في تصريح للمكتب الصحفي للشرطة بأن الأجهزة الأمنية بالولاية ويد العدالة سوف تطال كل مرتكبي الجرائم وتضيق الخناق عليهم

وأضاف اللواء/ دفع الله بإصطحابه قائد الخلية الأمنية المشتركة، و مدير وحدة أمن محلية بورتسودان وكانوا في إستقبال الحملة عند عودتها وقاموا بتحفيذ القوة المنفذة للعملية ماديا ومعنويا .

المكتب الصحفي للشرطة