سيدة أمام محكمة الأسرة: «زوجي كل ما يخرج من دورة المياه بيضحك بطريقة هيستيرية»

«من أول يوم زواج كان يجلس في دورة المياه فترة طويلة، فالموضوع لفت نظري وشعرت بأنه بيشرب حاجة بتخليه يضحك بطريقة هيستيرية بعد ما بيخرج» بهذه الكلمات بدأت سيدة ثلاثينية حديثها أمام محكمة الأسرة خلال نظر دعوى طلاق للضرر أقامتها ضد زوجها بعد 7 أشهر من زواجهما .

وقفت المدعية أمام محكمة الأسرة قائلة: «شكي في زوجي طلع صح، كنت في البداية أمزح معه عندما أجده يضحك بشدة بدون سبب، لكن تماديه في هذا الوضع جعلنى أشك فيه وأشمه عبر خروجه من دورة المياه، إلى أن تحول الشك إلى يقين عندما تأكدت أن جلوسه لفترة طويلة بها بسبب تعاطيه للحشيش المخدر، واجهته بهذه الحقيقة إلا إنه لم ينكر وقالى أنا بتعاطاه على فترات متقطعة ولست مدمنا له».

وتابعت المدعية أمام محكمة الأسرة: «بعتبر المسكرات أو المخدرات من الممنوعات التي نشأت عليها، ولا ينفع التهاون فيها، طلبت الابتعاد عما يفعله لكى أكمل حياتى معه، وعدنى بالابتعاد ومع الوقت اكتشفت بأنه لم يفِ بوعده، إذ فوجئت بعد شهرين من اتفاقنا بالعودة مرة ثانية إلى التعاطي، ولما عاتبته قالى دي اخر مرة، صدقته علشان ما أخربش بيتى، خصوصا أنه رجل ينتمى إلى أسرة ميسورة، ومؤدب ولم يصدر منه أي أفعال تضايقنى سوى تعاطي المخدرات، كان يعاملنى بطريقة حسنة ويقدرنى».

ذكرت المدعية أمام محكمة الأسرة: «تزوجت بطريقة تقليدية، بعد فترة خطوبة قصيرة، وخلال تلك الفترة لم أقابله كثيرا نظرا لتجهيز الشقة وباقى النواقص من جهازى، فلم أكتشف أمره».

واستدعت المحكمة الزوج الذي نفي ما قالته المدعية موضحا أنه في اول زواجه أحد زملائه جامله ولكنه ابتعد عن هذا الطريق عندما عاتبته زوجته، لكنها طول الوقت تشك فيه.

المصري اليوم