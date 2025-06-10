بينهم ليبي وسوداني.. العثور على 10 جثث ملقاة على أحد الشواطئ المصرية

عثر أهالي منطقة العزيزية غرب مدينة براني بمحافظة مطروح المصرية، على جثامين 10 مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة، لقوا حتفهم غرقًا في البحر.

وقالت صحيفة “المصري اليوم”، إن العثور على الجثث جاء مساء ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، حيث وُجدت الجثث ملقاة على الشاطئ، وأظهرت الفحوصات الطبية أن من بين الضحايا مواطن ليبي وآخر سوداني.

وتعود الجثامين الثمانية الباقية لمواطنين مصريين من محافظة أسيوط، نُقلت الجثث إلى مستشفى مطروح العام، وفتحت النيابة العامة تحقيقات لتحديد هويات الضحايا وملابسات الحادث.

وتشير تقديرات أولية إلى أن المركب الذي كان يقل المهاجرين انطلق من شواطئ تقع شرق ليبيا، بين منطقتي مساعد ودرنة، المعروفتين بنشاط تهريب البشر واستخدام قوارب غير صالحة للإبحار، مما يؤدي إلى حوادث غرق متكررة.

وتحركت الأجهزة الأمنية فور إخطار الجهات الطبية، وشكلت فرق بحث وتحقيق بالتعاون مع مديرية الصحة لتحديد أسباب الوفاة والوقت التقريبي للحادث.

ودعت محافظة مطروح إلى تعزيز حملات التوعية في المحافظات الأكثر تصديرًا للمهاجرين غير الشرعيين، خاصة أسيوط، لتحذير الشباب من مخاطر الهجرة غير النظامية.

يذكر أنه في أبريل الماضي نجحت القوات البحرية الجزائرية في إنقاذ 23 مرشحا للهجرة غير الشرعية من جنسيات أفريقية بسواحل بومرداس.

وأفادت وزارة الدفاع الوطني الجزائرية، في بيان لها أن قواتها البحرية تمكنت من إنقاذ 23 مرشحا للهجرة غير الشرعية بسواحل بومرداس وكلهم من جنسيات أفريقية. وذلك بحسب صحيفة “الشروق”.

وأكدت الوزارة في بيانها، أنه “في إطار الالتزام الإنساني لوحدات حرس السواحل التابعة لقيادة القوات البحرية وفي سياق الجهود المستمرة لضمان سلامة الأرواح في عرض البحر، تم يوم أمس إنقاذ ثلاثة وعشرين مرشحًا للهجرة غير الشرعية من جنسيات أفريقية”.

وكالة سبوتنيك