إصدار تأشيرات العمرة لمعتمري الخارج

أطلقت وزارة الحج السعودية موسم العمرة للعام الهجري 1447، بدءًا من اليوم، معلنة فتح باب إصدار تأشيرات العمرة للراغبين من خارج المملكة، إيذاناً ببدء موسم جديد يستكمل رحلة التيسير على الحجاج، ويحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

إلى ذلك، أكدت الوزارة أن إصدار تصاريح العمرة للمعتمرين من خارج المملكة سيكون اليوم عبر تطبيق “نسك”، الذي يُعد المنصة الرقمية الموحدة لتقديم الخدمات الحكومية لضيوف الرحمن، فيما يتيح التطبيق للمستخدمين إمكانية الحجز وإصدار التصاريح بيسر، إلى جانب باقة متنوعة من الخدمات الرقمية الداعمة لتجربة المعتمر.

وأشارت الوزارة إلى أن الاستعدادات التقنية والتشغيلية للموسم الجديد بدأت مبكرًا، بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة، لضمان انسيابية الإجراءات واستدامة التحسين، وتستمر الجهود لتوسيع نطاق الخدمات الرقمية والتوعوية بعدة لغات، وتحقيق أعلى درجات السلامة والراحة للمعتمرين، بما يعكس الصورة المشرّفة للمملكة في خدمة قاصدي الحرمين الشريفين.

العربية نت