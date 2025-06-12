آلاف الاعتداءات والعض.. هجمات الكلاب تؤرق سعاة البريد الأمريكيين

تصاعدت هجمات الكلاب على عمال هيئة خدمات البريد الأمريكية لتصل إلى أعلى مستوى قياسي لها منذ 7 سنوات، حيث تنوعت الاستهدافات بين المطاردات والعضات والاعتداء، وفي بعض الأحيان تؤدي إلى الوفاة.

آلاف الهجمات

وفي الوقت الذي يمتلك فيه ثلث الأمريكيين على الأقل كلاب داخل منازلهم، وفقًا لمكتب الإحصاء الأمريكي، بمعدل أسرة واحدة بين كل ثلاث أسر، أصبح الخطر يتزايد على سعاة البريد الأمريكيين، البالغ عددهم 300 ألف موظف، والذين يقومون يوميًا بتوصيل الطرود البريدية إلى مئات العناوين.

وكشفت البيانات التي نشرتها هيئة البريد الأمريكية، عن وصول تلك الهجمات على سعاة البريد من قبل الكلاب إلى أعلى مستوى لها منذ سبع سنوات وحتى العام الماضي، حيث تم تسجيل أكثر من 6000 هجوم للكلاب في عام 2024، حيث تركزت أغلبها في الغرب الأوسط الأمريكي.

غريزة المطاردة

وبحسب تحليل لشبكة NBC News، تبين أن الهجمات ارتفعت بنسبة 5% مقارنة بعام 2023 وبنسبة 15% مقارنة بعام 2022، وأكد المتحدث باسم هيئة البريد، أن ذلك الأمر يعد مشكلة حقيقية، كون الكلاب تتصرف بغريزتها وتقوم بعض السعاة ومطاردتهم لأسباب عديدة، يكفي فقط حركة خاطئة واحدة وسيتعرض للإصابة لا محالة.

وبصفة سنوية تُصدر هيئة البريد إحصاءاتها السنوية حول هجمات الكلاب كجزء من حملتها للتوعية بعضات الكلاب، وتشمل الحوادث التي يُبلغ عنها الموظفون ذاتيًا في العموم، مطاردات وعضات واعتداءات ووفيات، مثل وفاة ساعية بريد تبلغ من العمر 61 عامًا في فلوريدا عام 2022 بعد أن هاجمتها خمسة كلاب.

آثار وخيمة

وفي عام 2024، كان متوسط ​​عدد هجمات الكلاب 5 لكل 100 ألف أسرة، وهو معدل أعلى بنسبة 75% من المعدل في الجنوب، خاصة في 6 ولايات رئيسية وهم إلينوي، أيوا، كانساس، ميسوري، نبراسكا، وأوهايو، وجميعهم من ولايات الغرب الأوسط، وكانت مدينتي كاليفورنيا وأوهايو في أعلى قائمة المدن الأكثر هجومًا على سعاة البريد.

ولكن الأمر لا يتوقف على مجرد الهجوم على ساعي البريد، ولكنه بحسب الشبكة الأمريكية، يمتد لتكون له آثار مالية ونفسية وخيمة، حيث تبين أنه في عام 2024، بلغ متوسط ​​تكلفة مطالبة التأمين الواحدة لعضة كلب ما يقرب من 70 ألف دولار، وفقًا لمعهد معلومات التأمين.

ملاك الحيوانات

وترجع أغلب هجمات الكلاب على سعاة البريد، بسبب نظرة الكلب إلى الشخص الذي يقوم بتسليم البريد، حيث ينظر إليه الحيوان الأليف عادة على أنه يشكل تهديدًا على أفراد الأسرة بسبب ما يحمله في يده.

وللمساعدة في تقليل مخاطر الهجمات، وضعت هيئة البريد الأمريكية إرشادات للتعامل مع الكلاب على الطرق وطرق الحماية من الإصابة، بما في ذلك حمل طارد الكلاب واستخدام حقائب البريد لخلق مسافة من الكلاب، ولكن أفضل طريقة بالنسبة لهم تأتي من ملاك الحيوانات الأليفة أنفسهم.

القاهرة الإخبارية