الجيش الكويتي.. رماية بالذخيرة الحية يومي الأحد والإثنين المقبلين!

أعلنت مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بالجيش الكويتي، أن القوة البحرية ستنفذ رماية بالذخيرة الحية يومي الأحد والإثنين المقبلين 15 و16 يونيو الحالي وذلك من الساعة السابعة صباحا حتى الساعة السادسة مساء.

وأوضحت المديرية في بيان صحافي اليوم الخميس، أن التمرين سيتم تنفيذه في ميدان الرماية البحري المشار إليه في الخريطة بمسافة 5ر16 ميل بحري شرق رأس الجليعة امتدادا إلى جزيرة قاروه وبمسافة 6 أميال بحرية شرق رأس الزور امتدادا إلى جزيرة أم المرادم.

وأهابت بالمواطنين والمقيمين من مرتادي البحر من هواة الصيد والتنزه عدم الاقتراب من المنطقة المذكورة خلال الفترة المعلنة حرصا على سلامة الجميع.

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