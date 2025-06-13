عروس الشرقية من الكوشة إلى النيابة .. تفاصيل مهمة

فيديو قصير مدته لم تتعد 30 ثانية كان كفيل ان يضع محافظة الشرقية علي تريند مواقع التواصل الإجتماعي ويحول الأنظار الي مدينة الصالحية الجديدة وخاصة لأن بطل الفيديو شاب من مصابي متلازمة دون في حفل زفافة علي عروس ارتسم علي وجهها علامات الحزن لتتحول صفحات مواقع التواصل الإجتماعي فيس بوك الي منصات مطالبة بفتح تحقيق عاجل وفوري للوقوف علي حقيقة هذا الزفاف.

فيما تحركت الأجهزة المعنية علي الفور وخاصة عقب تلقي بلاغ من المجلس القومي لحماية الطفل حيث أمرت النيابة العامة بإستعجال تحريات المباحث حول السن القانوني للعروس واستدعاء والدي العروسين وأخذ التعهدات اللازمة عليهم وتسليم العروسة الي والدتها مع اخذ التعهد عليها بعدم تزويجها غير بعد بلوغها السن القانوني للزواج وخاصة عقب تبين ان العروسة قاصر مع طلب تحريات المباحث حول المأذون وملابسات عقد قران العروسين.

قررت النيابة العامة بشمال الشرقية، استعجال تحريات المباحث بخصوص تحديد السن القانوني لعروس الشرقية، وبيان إذ كانت قاصرا، وذلك بعد ورود بلاغا من المجلس القومي للطفولة والأمومة للنيابة العامة، بالتحقيق فى مقطع فيديو تم تداول ظهر فيه عروسة ارتسم علي وجهها علامات الحزن اثناء زفافها علي عريس من الأشخاص من ذوي الاعاقة وسط حالة من الجدل الواسع التي انتشرت بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي

أكدت ماجدة عروس الصالحية والتي ظهرت خلال مقطع فيديو وهي تبكي أثناء زفافها على “محمد” من الأشخاص من ذوي الإعاقة ويعاني من متلازمة داون أنها لم تكن تبكي بسبب رغبتها في عدم الزواج من محمد ولكن الأمر يتلخص في أنها كانت ترغب في تصوير سيشن للفرح ولكن كان محل التصوير مغلق مما جعلها تبكي لهذا السبب

واستكملت ماجدة أنه لا يمكن إرغامها علي الزواج من محمد زوجها وخاصة أنه تم خطبتهم لمدة 8 أشهر وتم الزفاف مشيرة إلي أن محمد زوجها طيب يتمتع بالحنية والطيبة.

واختتمت عروس الشرقية قائلة إن ما يتم تداوله عبر الفيس بوك غير صحيح نهائيا كما أنه لم يتم اجباري علي هذه الزيجة وأنها مقتنعة تماماً بزوجها ولا ترغب في غيره.

صدى البلد