السعودية تعزي الهند في ضحايا الطائرة المنكوبة

عبرت وزارة الخارجية السعودية عن صادق تعازيها ومواساتها لجمهورية الهند الصديقة، إثر حادثة سقوط طائرة مدنية تقل أكثر من 200 شخص في مدينة أحمد آباد غرب البلاد، وما نتج عنها من وفاة وفقدان لركابها المدنيين.

وأعربت المملكة في بيان لها عن تعازيها لذوي الضحايا والحكومة وشعب جمهورية الهند جراء هذه الحادثة الأليمة.

و تواصل فرق الإنقاذ الرسمية – والتي تضمّ قوات NDRF وCRPF وفرق الإطفاء والشرطة والطوارئ – عملها في الموقع، وتمكنت حتى الآن من انتشال أكثر من 204 جثث من حطام الطائرة والمبنى، في حين تأكدت وفاة 5 طلاب كان يسكنون في دار الضيافة، وإصابة نحو 41 شخصاً آخرين، من ركاب أو أشخاص على الأرض .

وأطلقت وزارة الطيران المدني في الهند وهيئة الطيران المدني DGCA تحقيقات فورية برفقة خبراء من بلدات مثل الولايات المتحدة (NTSB)، وشركة بوينغ، لتحديد سبب الحادث وسير عملية جمع بيانات لصندوقي الطائرة الصوتيّ والبيانات . في غضون ذلك، أعرب رئيس الوزراء ناريندر مودي عن حزنه العميق، قائلاً: “الحدث في أحمد أباد صادم يعتصر القلوب”

كما أعرب كبار المسؤولين غربًا عن تضامنهم وأرسلوا فرقّ دعم ومندوبين.

,منذ تولي مجموعة تاتا إدارة إير إنديا في 2022، انطلقت جهود تحديث الأسطول لكن الحادث يشكل ضربة قاسية خاصة وأنها أول كارثة لطائرة دريملاينر في تاريخها التشغيلي .

التفاصيل الدقيقة ستتضح لاحقًا مع اكتمال التحقيقات، لكن الرسالة الأبرز اليوم أن هناك يد إلهية أنّقذت حياة إنسان – حتى لو كان شخصاً واحداً – وسط مأساة كبرى لحقت بقرابة 241 ضحية مؤسفة.

ويواصل أقارب الضحايا والناجين الانتظار بقلوب يعتصرها القلق، فيما يعمل الطاقم الطبي والاجتماعي على تقديم الدعم اللازم.

ولا تزال السلطات والمنظمات الإنسانية موجودة على الأرض تُقدّم المعلومات والمساندة للمصابين وأهالي الضحايا.

صدى البلد