روسيا توقع اتفاقيات للطاقة النووية السلمية مع دولتين في أفريقيا

ذكر الموقع الرسمي للمعلومات القانونية الروسية، أن روسيا ستوقع اتفاقيات حكومية دولية مع مالي وبوركينا فاسو للتعاون في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية.

وذكر الموقع أن “الجانب الروسي كلف شركة روساتوم الحكومية بتوقيع الاتفاقيات”.

ووفقًا لمسودات الاتفاقيات، سيشمل تعاون روسيا مع مالي وبوركينا فاسو، من بين أمور أخرى، مساعدة هاتين الدولتين في بناء محطات الطاقة النووية ومفاعلات الأبحاث النووية، وتوفير خدمات دورة الوقود النووي لمحطات الطاقة النووية ومفاعلات الأبحاث، وغيرها.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم 10مايو/ أيار الفائت، أن روسيا ستواصل تقديم المساعدة لبوركينا فاسو في مكافحة الجماعات الإرهابية في البلاد.

وقال بوتين خلال محادثاته مع رئيس بوركينا فاسو إبراهيم تراوري: “سنواصل مساعدة الجمهورية على استعادة القانون والنظام الدستوري، وسنساعد في قمع الجماعات المتطرفة التي لا تزال موجودة في بعض مناطق بوركينا فاسو”.

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال محادثاته مع رئيس بوركينا فاسو إبراهيم تراوري في الكرملين يوم السبت، أن العلاقات بين روسيا وبوركينا فاسو ودية.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم 10مايو/ أيار الفائت، أن روسيا ستواصل تقديم المساعدة لبوركينا فاسو في مكافحة الجماعات الإرهابية في البلاد.

وقال بوتين خلال محادثاته مع رئيس بوركينا فاسو إبراهيم تراوري: “سنواصل مساعدة الجمهورية على استعادة القانون والنظام الدستوري، وسنساعد في قمع الجماعات المتطرفة التي لا تزال موجودة في بعض مناطق بوركينا فاسو”.

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال محادثاته مع رئيس بوركينا فاسو إبراهيم تراوري في الكرملين يوم السبت، أن العلاقات بين روسيا وبوركينا فاسو ودية.