إسرائيل تهاجم إيران.. قصف واسع يستهدف مواقع إيرانية حيوية وطهران تتوعد بالرد

أعلن الجيش الإسرائيلي بدء ما سماها عملية “شعب كالأسد” وأن عشرات المقاتلات نفذت ضربة افتتاحية في قلب إيران، في حين أكدت وسائل إعلام إيرانية مقتل علماء ذرة وقادة عسكريين منهم قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي ورئيس هيئة الأركان محمد باقري.

تهديدات متبادلة بين إيران وإسرائيل

نقلت وكالة تسنيم عن وزير الداخلية الإيراني أن “انتقاما شديدا ينتظر الصهاينة”، وفق تعبيره. في حين قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن إيران ستدفع أثمانا باهظة إذا استمرت في عملياتها الهجومية.

وأضاف كاتس أن الجيش مستمر في عملياته “لإجهاض البرنامج النووي الإيراني وإزالة التهديدات على إسرائيل”، بحسب وصفه.

إسرائيل تعلن استكمال الهجمات على منظومات الدفاع الجوي الإيرانية

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استكمل خلال الساعات الأخيرة هجمات على منظومات الدفاع الجوي الإيرانية.

وأكد أنه بدأ اعتراض مسيّرات إيرانية، مشيرا إلى أنه على الإسرائيليين الانصياع لتعليمات الجبهة الداخلية.

تركيا تحذر: الهجمات الإسرائيلية بإيران ستؤدي إلى تصعيد بالمنطقة

أدانت وزارة الخارجية التركية بشدة الغارات الجوية الإسرائيلية على إيران فجر اليوم، محذرة من أنها ستؤدي إلى مزيد من التصعيد في المنطقة.

وأضافت أن الضربات الإسرائيلية تؤكد أن تل أبيب لا تريد حل المشاكل بالدبلوماسية، وفق تعبيرها.

إيران تدعو إلى جلسة طارئة في مجلس الأمن الدولي

دعت البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة إلى عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي بشأن الغارات الإسرائيلية على إيران، التي أسفرت عن مقتل وإصابة عشرات المدنيين.

الصين تعترض على انتهاك سيادة إيران

أعربت وزارة الخارجية الصينية عن معارضتها انتهاك سيادة إيران وأمنها وسلامة أراضيها وتصعيد الوضع وتوسيع الصراعات في الشرق الوسط.

الاستخبارات بالجيش الإسرائيلي تؤكد استعدادها

قال رئيس شعبة الاستخبارات بالجيش الإسرائيلي:

إيران سعت إلى تطوير قدرات نووية متطورة وبشكل سريع.

مستعدون للمهمة الجارية وفي تأهب واسع النطاق.

مصدر إسرائيلي: أنشأنا قاعدة مسيّرات بإيران قبل وقت طويل

أكدت صحيفة هآرتس -نقلا عن مصدر أمني- أن الموساد أنشأ في إيران قاعدة لمسيّرات مفخخة أدخلت إلى البلاد قبل وقت طويل من الهجوم.

مصادر إسرائيلية: الموساد نفذ عمليات داخل إيران

أكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن الموساد أقام معسكرا للمسيّرات الانقضاضية على الأراضي الإيرانية واستخدمها في الهجوم.

بدورها، نقلت وكالة رويترز عن مسؤول أمني إسرائيلي أن قوات كوماندوز تابعة للموساد عملت في إيران قبل الضربات.

كما كشف مصدر أمني إسرائيلي عن أن جهاز الموساد نفذ عمليات معقدة داخل إيران استهدفت تقويض قدراتها الدفاعية، ضمن هجوم موسع استهدف منشآت إستراتيجية إيرانية، وفقا لمراسل هيئة البث الإسرائيلية.

وأوضح المصدر أن عملاء الموساد أدخلوا أسلحة دقيقة وخاصة إلى الأراضي الإيرانية، وتم نشرها بالقرب من مواقع بطاريات صواريخ أرض جو الإيرانية، بهدف تعطيل قدرتها على مواجهة الطائرات الإسرائيلية.

وأضاف أن فرق كوماندوز تابعة للموساد استخدمت هذه الأسلحة بنجاح لتدمير أهداف محددة، بما في ذلك منصات إطلاق صواريخ باليستية في قاعدة “أسفجاد” قرب طهران، والتي تعتبر تهديدا مباشرا على أهداف إسرائيلية.

الجزيرة نت