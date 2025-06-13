عالمية

توقف حركة الطيران فوق إيران والعراق وسوريا والأردن وإسرائيل

2025/06/13
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بغداد - العراق

أظهرت صور من فلايت رادار 24 لموقع تتبع الطائرات خلو الأجواء فوق إيران والعراق وسوريا والأردن وإسرائيل من حركة الطيران الدولي صباح الجمعة 13 يونيو 2025، وذلك على إثر إغلاق المجال الجوي فوراً بسبب الضربات الجوية الإسرائيلية داخل إيران.
وتوقفت حركة الطيران الدولي تقريباً فوق هذه الدول، الخمس، ما أدى إلى تحويل مئات الرحلات لمسارات أطول وزيادة تأخيرات قياسية في الخطوط الجوية العالمية.وبحسب الصور، اتخذ العديد من شركات الطيران مسارات جوية مختلفة، لتجنب هذه الأجواء، فيما أعلنت شركات طيران دولية وإقليمية تعليق رحلاتها إلى هذه الوجهات احترازياً.

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صحيفة الخليج

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