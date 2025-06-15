والد إيلون ماسك يشيد بحب الصينيين للعمل ويصفهم بـ”منافسين ممتازين”

قال رجل الأعمال إيرول ماسك، والد الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، في مقابلة مع وكالة “سبوتنيك”، إنه معجب باجتهاد الشعب الصيني، واصفًا إياهم بـ”منافسين ممتازين”.

وأضاف ماسك الأب: “الصين بلد رائع. الشعب الصيني يستحق الإعجاب. إنهم أشخاص مدهشون، وأذكياء للغاية. كيف يمكن لأحد أن يكون ضد الشعب الصيني؟ هذا أمر سخيف. وبالطبع، هم منافسون ممتازون”.

وأشار إلى أن الصينيين يشكلون حافزًا يدفع الآخرين “للنهوض ومحاولة التفوق عليهم”.

وبرأيه، فإن الوضع في الولايات المتحدة مقارنة بالصين “ليس سيئا إلى هذا الحد”.

“لدي بعض الأعمال مع شركة صينية تنتج منتجاتها فقط للسوق الصيني، لكن مختبراتها تقع في وادي السيليكون. يعمل هناك عدد كبير من الصينيين، ولكن أيضا العديد من الأمريكيين. لذا، فالعلاقة بين الطرفين علاقة تكاملية”.

يذكر أن الصين والولايات المتحدة تخوضان حاليا حربا تجارية فعلية، بدأت عندما فرض الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في فبراير رسوما جمركية بنسبة 10% على جميع الواردات الصينية. وبعد سلسلة من الإجراءات المتبادلة، ارتفعت الرسوم الأمريكية على البضائع الصينية إلى 145%، في حين فرضت الصين رسوما بنسبة 125% على البضائع الأمريكية.

وفي منتصف مايو، اتفقت بكين وواشنطن على خفض الرسوم المتبادلة إلى 10% لمدة 90 يوما. وعلى إثر ذلك، بدأت الصين بفرض رسوم بنسبة 10% على الواردات الأمريكية، بينما استمرت الولايات المتحدة في فرض رسوم بنسبة 30% على المنتجات الصينية، نتيجة لاستمرار تطبيق “الضريبة الفنتانيلية” البالغة 20%.

وفي أواخر الربيع ومطلع الصيف، تبادل الطرفان الاتهامات بانتهاك الاتفاقات المبدئية.

وكان ممثل الصين في المفاوضات التجارية الدولية، لي تشنغانغ، قد صرح يوم الأربعاء بأن الصين والولايات المتحدة أجريتا محادثات تجارية معمقة وعقلانية ومهنية وصريحة في لندن.

من جهته، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين إنه يتلقى “إشارات إيجابية فقط” بشأن تقدم المفاوضات مع الصين، رغم أنه أشار إلى أن بكين لا تزال “شريكا صعبا” في الحوار.

وكالة سبوتنيك