عشرات الإصابات ودمار في تل أبيب بصواريخ إيرانية

أفادت وكالة الأنباء الإيرانية ببدء ما سمته “الرد الإيراني الساحق” بإطلاق مئات الصواريخ الباليستية تجاه إسرائيل، ردا على شن الجيش الإسرائيلي ما أطلق عليه عملية “الأسد الصاعد” على إيران.

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب -لفوكس نيوز- إن إيران “تلقت ضربة أقسى بـ10 مرات مما كانت تتوقع”.

القناة 13 الإسرائيلية: سلاح الجو الإسرائيلي يبدأ هجوما على مواقع إيرانية.

مراسل الجزيرة: المضادات الدفاعية الإيرانية تتصدى لأهداف في العاصمة طهران.

أفادت هيئة الطيران المدني الإيرانية بإغلاق المجال الجوي الإيراني حتى الساعة الثانية ظهر غد السبت بالتوقيت المحلي.

نقلت “سي إن إن” عن مسؤولين أميركيين أن الهجوم الإسرائيلي على منشأة نطنز النووية “تجاوز بكثير مجرد التأثير على السطح الخارجي للمنشأة”.

رويترز عن مصادر مطلعة:

مذكرة دبلوماسية ذكرت أن واشنطن لم تشارك في العملية الإسرائيلية ولم تقدم أي دعم.

ترامب كان واضحا جدا بشأن رغبته في إحلال السلام في المنطقة لكنه في الوقت نفسه كان حازما في أن طهران لا يمكن السماح لها بالحصول على أسلحة نووية.

الجزيرة نت