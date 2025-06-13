إيران تعلن إسقاط مقاتلة إسرائيلية واعتقال طيارها.. وتل أبيب تنفي

أعلنت وسائل إعلام إيرانية، مساء الجمعة، أن طهران أسقطت مقاتلة إسرائيلية واحدة على الأقل وأسرت طيارها، بينما نفت تل أبيب هذه الأنباء.

وأوردت وكالة “إرنا” الإيرانية الرسمية للأنباء أن طهران أسقطت طائرتين عسكريتين إسرائيليتين كانتا تحلقان فوق أراضيها الجمعة.

وقالت الوكالة: “أسقِطت مقاتلتان إسرائيليتان على الأقل في الأجواء الإيرانية”، من دون أن تقدم مؤشرات بشأن المكان الذي أسقطت فيه الدفاعات الجوية الطائرتين.

بدوره ذكر التلفزيون الرسمي الإيراني أن “الدفاعات الجوية أسقطت مقاتلة إسرائيلية واحدة على الأقل”، مضيفاً أنه تم “اعتقال طيارها”.

من جهته نفى مسؤول إسرائيلي أن تكون إيران أسقطت طائرتين حربيتين إسرائيليتين واصفاً الأمر بأنه “خبر كاذب”. وقال المسؤول لوكالة الأنباء الفرنسية، طالباً عدم الكشف عن اسمه: “التقارير السارية حول إسقاط طائرتين حربيتين إسرائيليتين أخبار كاذبة.

يأتي هذا بينما شنت إسرائيل الجمعة عدة غارات على إيران استهدفت مواقع عسكرية ونووية وأدت لمقتل قيادات رفيعة. وردت طهران مساء الجمعة بإطلاق وابل من الصواريخ باتجاه إسرائيل.

العربية نت