واشنطن ساعدت إسرائيل في التصدي للصواريخ الإيرانية.. وترامب يتحدث إلى نتنياهو

أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب محادثات هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الجمعة، على ما أعلن البيت الأبيض، بعدما ضربت إسرائيل منشآت نووية وعسكرية إيرانية وردت طهران على الهجوم، في وقت أكدت مصادر أن واشنطن ساعدت تل أبيب في التصدي للهجوم الإيراني.وكان ترامب أفاد الجمعة بأنه تبلّغ بالضربات الإسرائيلية مسبقاً الخميس، إلا أنه أكد أن الفرصة لا تزال أمام طهران للتوصل إلى اتفاق بشان برنامجها النووي، من جهة أخرى أكد مسؤول أمريكي الجمعة أن الولايات المتحدة «تساعد» إسرائيل في التصدي للصواريخ الإيرانية.وأوضح المسؤول طالباً عدم الكشف عن اسمه: «أؤكد أن الولايات المتحدة تساعد في إسقاط صواريخ تستهدف إسرائيل» ولم يعط أي تفاصيل حول حجم الدور الأمريكي.

وتوعد نتنياهو إيران بمزيد من الضربات عقب هجوم واسع بدأ فجر الجمعة، وطال مواقع نووية وعسكرية.

وقال نتنياهو في كلمة مصورة: «خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، قضينا على كبار القادة العسكريين، العلماء النوويين البارزين، أهم منشآت النظام لتخصيب اليورانيوم وقسم كبير من ترسانة صواريخه البالستية»، مضيفاً: «المزيد آت، النظام لا يعرف ما لحق به، أو ما سيلحق به، لم يسبق له أن كان ضعيفاً إلى هذا الحد».وأكد الجيش الإسرائيلي أن إيران أطلقت أقل من 100 صاروخ في دفعتيْن نحو إسرائيل، في وقت أكدت مصادر إيرانية أنها أطلقت أربعة موجات من الهجمات بالمسيرات والصواريخ ضد أهداف إسرائيلية وأكدت السلطات الإسرائيلية إصابة 40 شخصاً في الهجمات الإيرانية.

صحيفة الخليج