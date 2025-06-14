«هيئة الرقابة النووية»: بيئة السعودية آمنة من أي عواقب إشعاعية

أكدت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية السعودية يوم الجمعة أن تقنيات تحلية مياه البحر تعمل على إزالة ملوحة المياه وما قد يكون معها من مواد مشعة، مشيرة إلى أنه لن يكون هناك آثار في المياه المنتجة.

حيث قال هيئة الرقابة النووية والإشعاعية السعودية في منشور عبر حسابها الرسمي بمنصة “إكس” : “يتابع مركز عمليات الطوارئ النووية بهيئة الرقابة النووية والإشعاعية الأوضاع الاقليمية على مدار الساعة، ويؤكد على أن المستويات الإشعاعية في المملكة في مستوياتها الطبيعية. ويعمل المركز على استقراء تداعيات الطوارئ النووية المحتملة على المملكة استباقيًا، و إتخاذ الاجراءات الوقائية اللازمة لحماية الانسان والبيئة من الآثار الإشعاعية”.

وأضافت “تقنيات تحلية مياه البحر تعمل على إزالة ملوحة المياه وما قد يكون معها من مواد مشعة، ولن يكون هناك آثار في المياه المنتجة، الا أن الإجراءات الاستباقية الوقائية تتم بتكثيف مراقبتها”.

وتابعت “استمرار تأكيد هيئة الرقابة النووية والإشعاعية بأن بيئة المملكة آمنة من أي عواقب إشعاعية”.

جريدة الرياض