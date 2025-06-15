شقق لمتنفذ على علاقة بأبطال سرقة القرن تثير جلبة في عمّان

تسببت مشاجرة بين فتاة ليل ومستأجر من جنسية عراقية في إحدى العمارات التي تقدم خدمة الشقق الفندقية بمنطقة الدوار الرابع في العاصمة عمان، بجلبة كبيرة بعد منتصف الليل، إثر شكوى تقدم بها النزلاء للأجهزة الأمنية.

المشاجرة التي تسببت بالذعر في المكان، وصلت إلى إقدام المستأجر على ضرب إحدى فتيات الليل، والتي بدورها ادعت للأجهزة الأمنية أن بحوزته مخدرات.

عمون علمت أن الشقق الفندقية المعنية بالحادثة تعود لأحد المنتفذين الحاليين، والذي شاهده مواطنون متواجدا في الموقع فجر ذلك اليوم برفقة الأجهزة الامنية، في محاولة منه لحل الأزمة دون تدوين شكوى رسمية.

اما المتنفذ فيمتلك استثمارات في العاصمة العراقية بغداد وكذلك في كردستان العراق، ويحظى برعاية خاصة من متنفذ أكبر في عمّان.

ويرتبط ذات الشخص المتنفذ بعلاقات وطيدة مع “ابطال سرقة القرن” في العراق، والذين يقيم جزءا كبيرا منهم في الأردن، والعديد منهم حصلوا على جنسيات أردنية، يستثمرون الأموال التي نهبت من العراق في قطاعات فندقية بعمّان.

وكانت قد صدرت أحكام بالسجن بحق هؤلاء المتورطين في العراق بسبب إدانتهم بسرقة مليارات الدولارات من عوائد الضريبة العراقية.

وكالة عمون الإخبارية