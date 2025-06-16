«ابتلعت شيئاً».. نحلة طائشة تقتل الملياردير الهندي سانجاي كابور

لقي رجل الأعمال الهندي سنجاي كابور حتفه، أثناء لعبة مباراة بولو في مدينة وندسور البريطانية، بعد ابتلاعه نحلة.

وكان سنجاي كابور على صهوة حصانة، يخوض مباراة لرياضة البولو، حيث ابتلع النحلة، ليقول للمحيطين به يوم الخميس «لقد ابتلعت شيئاً» وكانت تلك هي كلماته الأخيرة قبل أن يتعرض إلى نوبة قلبية مفاجئة أودت بحياته عن عمر 53 عاماً، في خبر أثار صدمة الكثيرين نظراً لشهرته الواسعة في الهند وبريطانيا.

شغل كابور منصب رئيس مجلس إدارة شركة Sona Comstar لصناعة مكونات السيارات وهي شركة تقدر قيمتها السوقية بنحو 4 مليارات دولار، تولى إدارتها بعد وفاة والده عام 2015 وقاد توسعها في أسواق كبرى مثل الصين والمكسيك وصربيا والولايات المتحدة.

وعرف محبو السينما الهندية سانجاي كابور بصفته الزوج السابق لنجمة بوليوود كاريسما كابور، فيما كان معروفاً للبريطانيين كونه أحد الأصدقاء المقربين من الأمير ويليام، ولي العهد البريطاني.

ترك كابور خلفه زوجته الحالية بريا ساشديف، التي تزوجها عام 2017 وأطفاله من زيجتيه السابقتين، وتسعى عائلته في الوقت الراهن لإعادة جثمانه من بريطانيا إلى الهند من أجل تشييع جنازته.

صحيفة الخليج