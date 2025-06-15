عالمية
ترامب يبلغ نتنياهو باحتمال انضمام أمريكا إلى العملية العسكرية ضد إيران
كشف مسؤول إسرائيلي، اليوم الأحد، أن “إسرائيل طلبت من الولايات المتحدة الانضمام إلى الحرب ضد إيران من أجل القضاء على برنامجها النووي”.
وقال مسؤول إسرائيلي لموقع “أكسيوس” الأمريكي، إن “الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الولايات المتحدة قد تنضم إلى العملية العسكرية ضد إيران إذا لزم الأمر”.
وأوضح المسؤول أن “الولايات المتحدة قد تنضم إلى العملية، فقد اقترح الرئيس ترامب أنه سيفعل ذلك إذا لزم الأمر في محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو”، مشيرا إلى أن “مسؤولاً كبيرًا في البيت الأبيض أكد أمس، أن هذا الاحتمال قائمًا”.
وكالة سبوتنيك