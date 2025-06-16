نهر النيل تعلن عن خمسة حالات اشتباه لوباء الكوليرا وحالة وفاة طفلة بلدغة عقرب بالبحيرة

اعلنت الاستاذة رانيا عبد الله مدير إدارة صحة البيئة بصحة نهر النيل المشرف على اليوم التاسع والختامي للجنة متابعة الوضع الصحي خلال فترة عيد الاضحى المبارك عن خمسة حالات اشتباه اسهال مائي حاد وحالة وفاة طفلة بلدغة عقرب بالبحيرة .

واضافت رانيا انه بعد التواصل مع معظم المستشفيات التعليمية والريفية بالولاية بغرض الوقوف على الأحوال الصحية وموقف المعامل وبنوك الدم، اكدت التقارير ان العمل يسير بصورة جيدة مع توفير معينات العمل.

كما تم تسليم ادوية طوارئ لسجن عطبرة مع قيام عدد اثنين من العيادات الجوالة بعطبرة والدامر.

وتواصلت انشطة تعزيز الصحة من بث رسائل توعوية وحلقات نقاش وارشاد فردي بجانب تقديم محاضرات توعوية عن الكوليرا وغسل الايدي وتوزيع مطبقات.