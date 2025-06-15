المباحث الجنائية المركزية بولايةنهر النيل تنجح في فك طلاسم بلاغ قتيل حي الطراوة

نجحت المباحث الجنائية المركزية فرعية ولاية نهر النيل في كشف غموض حادث مقتل الشاب (مصطفي)طعنا علي ايدي متهمين مجهولين بحي الطراوة بمدينة عطبرة مؤخرا إثر تعرضه ووالده لحادثة نهب غادرة أثناء قيادتهما لمركبة “تكتك”.

وتعود تفاصيل الجريمة وفقا لمتابعات المكتب الصحفي للشرطة إلى لحظة إعتراض ثلاثة أشخاص مجهولين يستقلون دراجة نارية سوداء للمرحوم مصطفى ووالده، حيث قام أحدهم بضرب المجني عليه بعصا على يده اليسرى، محاولين إيقاف المركبة. وبالرغم من محاولته المقاومة، تلقى طعنات مميتة بسكين في بطنه ورجله ويده، ليفر الجناة عند تدخل أحد الجيران، بينما نُقل الضحية لمحاولة إسعافه، إلا أنه فارق الحياة.

دونت الشرطة بلاغ بالرقم (756) تحت المادة (130) من القانون الجنائى بقسم شرطة الوحدة، وتولى التحري فيه ضابط شرطة وعلى الفور تم تشكيل فريق ميداني مختص بقيادة ضابط لجمع المعلومات وتعقب الجناة، رغم غموض دوافع الجريمة وعدم سرقة أي ممتلكات من الضحية الا أن التحقيقات

قادت إلى تحديد هوية أحد المتورطين، ويدعى (م. إ. ع) (22 عاماً)، من معتادي الإجرام المعروفين بولاية الخرطوم، وقد أُدين سابقاً في بلاغ قتل نُفذ فيه حكم الدية تم القبض عليه بمنطقة الوحدة بحي فلسطين، وبعد مواجهته بالأدلة أقرّ بجريمته ودلّ على شريكيه.

وفي كمين محكم بمنطقة دار مالي، تمكن فريق التحقيقات من القبض على المتهمين الآخرين:

1. (ع. ح .م ) (26 عاماً) – يقيم بالثورة، الصهريج.

2. (أ. ع. إ) (23 عاماً) – يقيم حالياً بدار مالي.

اقر المتهمون الثلاث بجريمتهم البشعة، حيث تولى الأول قيادة الدراجة النارية، فيما تولى الثاني ضرب المجني عليه بالعصا، وكان الثالث هو من سدد الطعنات القاتلة. وتمت مرافقتهم لمكان الجريمة حيث أرشدوا على الأدوات المستخدمة – السكين والعصا – وشرح كل متهم دوره.

باشرت شرطة الولاية التحقيقات وتسجيل الإعتراف القضائي واستكمال الإجراءات القانونية،توطئة لتقديم الجناة للعدالة.

المكتب الصحفي للشرطة