زعيم كوريا الشمالية يدعو للتوسع في إنتاج قذائف جديدة

أكد زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، على الحاجة للتوسع في إنتاج نوع جديد من قذائف المدفعية للحرب الحديثة.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، إن «كيم أدلى بهذه التصريحات خلال تفقده مؤسسة كبرى لصناعة الذخائر، مشيرة إلى أنه استعرض، خلال زيارة مصنع للذخائر، إنتاج القذائف والقدرة الإنتاجية وأعمال التحديث في النصف الأول من العام.ودعا كيم، إلى «توسيع وتعزيز القدرة الإنتاجية من أجل تلبية جميع متطلبات إستراتيجية الدفاع الوطني وزيادة إنتاج قذائف قوية من نوع جديد لتلبية متطلبات الحرب الحديثة».

وكان رئيس جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية ، عقد الاجتماع الموسع الثامن للجنة العسكرية المركزية للمؤتمر الثامن لحزب العمال الكوري، حيث تمت مناقشة إنشاء نظام قوي للسيطرة على الجيش وانضباطه، فضلًا عن بناء منشآت عسكرية وسياسية مهمة.

جريدة المدينة