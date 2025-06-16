الجيش الكويتي: الصواريخ الباليستية العابرة فوق البلاد ﻓـﻲ نطاقات جوية مرتفعة جداً وﻻ تشكل أي تهديد

أصدر الجيش الكويتي بياناً، الاثنين، للرد على ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن رؤية صواريخ، وذلك في ظل التصعيد العسكري الحالي بين إيران وإسرائيل.

وذكر الجيش الكويتي عبر حسابه على موقع «إكس»: «توضح رئاسة الأركان العامة للجيش، أنه ﺑـﺸﺄن ﻣـﺎ ﺗـﻢ تداوله عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي عن رؤية صواريخ عبرت فوق البلاد. تؤكد رئاسة الأركان أن هذه الصواريخ الباليستية كانت في نطاقات جوية مرتفعة جداً، وخارج المجال الجوي لدولة الكويت، وﻻ تشكل أي تهديد على اﻷراﺿﻲ الكويتية».

صحيفة الخليج