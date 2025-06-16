إدارة مكافحة المخدرات بولاية البحر الأحمر تفكك شبكة إجرامية تهرب مخدر القات

نجحت إدارة مكافحة المخدرات بولاية البحر الأحمر في تفكيك شبكة إجرامية تنشط في تهريب المخدرات وتضبط عدد36كيس به مخدر القات بحوزة متهمين إثنين وتتخذ إجراءات قانونية في مواجهتهما

وتفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة أن خلفية البلاغ تعود لرصد إدارة مكافحة المخدرات نشاط لشبكة إجرامية تنشط في تهريب المخدرات بين ولايتي البحر الأحمر وكسلا وبناءا علي ذلك تم تكليف فريق ميداني مختص لضبط الجناة وتفكيك الشبكة وأن نجاح العملية يعود الي تنسيق أمني محكم وتبادل معلومات دقيقة تمت بين إدارتي مكافحة المخدرات بولايتي البحر الأحمر وكسلا وجهاز المخابرات العامة تكللت بضبط عدد متهمين إثنين يقودان مركبة بوكس محملة بعدد36كيس به مخدر القات وبندقية كلاشنكوف وذلك بشارع اللانقيب الرابط بين همشكوريب وسواكن تم إتخاذ إجراءات بلاغ تحت المادة 15/ أ من قانون المخدرات والموأثرات العقلية لسنة 1994 والمادة 26من قانون الأسلحة والذخيرة في مواجهة المتورطين بقسم شرطة ديم عرب بمحلية بورتسودان .

المكتب الصحفي للشرطة