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المباحث الجنائية المركزية تتمكن من ضبط أوراق نقدية مزيفة وماكينات لطباعة العملة بأمدرمان
تمكن فريق عمل ميداني مختص بقيادة ضابط يتبع للمباحث الجنائية المركزية فرعية أمدرمان من تحقيق إنجاز أمني جديد عن طريق الرصد والمتابعة والتحريات الميدانية.
المعلومات التي جرى تتبعها قادت القوة إلى مداهمة منزل بأمبدة الحارة ٣٩ العامرية حيث عثرت على كمية كبيرة من الأوراق النقدية المزيفة و ٧ ماكينات لطباعة العملة بالإضافة لعدد ٧ قشارات تبلغ قيمتها الكلية ٤٩ مليون جنيه
ووفقاً لمتابعات المكتب الصحفي للشرطة فقد تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بقسم شرطة الشمالي الخرطوم ليضاف الإنجاز الجديد الى سلسلة من الانجازات المماثلة التي حققتها شرطة الولاية وأذرعها الجنائية خلال الفترة السابقة.
المكتب الصحفي للشرطة