المباحث الجنائية المركزية تتمكن من ضبط أوراق نقدية مزيفة وماكينات لطباعة العملة بأمدرمان

المعلومات التي جرى تتبعها قادت القوة إلى مداهمة منزل بأمبدة الحارة ٣٩ العامرية حيث عثرت على كمية كبيرة من الأوراق النقدية المزيفة و ٧ ماكينات لطباعة العملة بالإضافة لعدد ٧ قشارات تبلغ قيمتها الكلية ٤٩ مليون جنيه